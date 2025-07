OXE?

Influencer Mari Menezes precisa de terapia após ficar rica: 'Preferia ser pobre'

Influenciadora desabafa sobre crise emocional após sucesso nas redes: “Minha felicidade não está em comprar uma bolsa”

Mari contou que teve uma infância e adolescência simples. “Os meus pais me davam as coisas que eles podiam, eles trabalhavam, mas eu não tinha nada do que eu queria. ‘Ah, eu quero ir ao shopping hoje fazer compras.’ Se toca, né? Eu só usava tênis falso da 25 [de Março], e eu amava. Até hoje [uso], inclusive.”>

Segundo Mari, o acompanhamento psicológico foi essencial para ajudá-la a lidar com as mudanças. “Fui para a terapia e aí eu vi que realmente eu estava louca. [Estou] brincando. Mas, realmente, ter a vida exposta tem um preço se pagar e tem muita gente, infelizmente, que se perde nesse processo de ganhar dinheiro. Vai fazer quatro anos que eu estou na internet e, com a ajuda da terapia, eu não me perdi no processo, porque a minha felicidade não está em comprar uma bolsa, sabe? A minha felicidade está em momentos. Eu não me acho melhor por ter as coisas.”>