ARRASTÃO?

Casamento de influenciador vira polêmica após convidados perderem joias de até R$ 250 mil

Influenciador é acusado de pegar joias de convidados durante a festa

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, se envolveu em uma grande polêmica após seu casamento milionário com Hillary Yamashiro, realizado no último sábado (12). A cerimônia, que reuniu dezenas de celebridades e nomes famosos da internet, gerou revolta entre os convidados por conta de uma brincadeira que teria acabado em confusão: a tradicional "passagem da gravata" arrecadou joias, relógios e correntes de ouro, alguns avaliados em mais de R$ 250 mil. >

Um dos convidados, o influenciador Hytalo Santos, relatou que seu amigo perdeu uma pulseira caríssima durante a dinâmica. "A brincadeira é simplesmente o quê? Eles passam com um cordão e pegam relógio, pulseira, cordão, o que você tiver de valor. Eles colocam lá e já era, tipo tchau", contou, visivelmente abalado. Segundo ele, a situação causou uma crise de ansiedade e o levou a deixar o evento. “Brincadeira é só quando todo mundo brinca. Eu não estava a fim de brincar. Euro [amigo] simplesmente perdeu uma pulseira de 250 mil”, afirmou.>

⚠️Notícia: Casamento do influencer buzeira causa polêmica após o noivo sair pegando os relógios e correntes de todos os convidados. ?️Qual a sua opinião ?? pic.twitter.com/L45EQadeZk

Outro influenciador presente na festa, Mau Mau ZK, também demonstrou indignação. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele exigiu a devolução do relógio de luxo levado durante a brincadeira. “Hoje, eu nem dormi pensando naquele Rolex que me tomaram ontem, rapaziada. Que safadeza do c*ralho”, disparou. Apontando para a filha de colo, completou: “Eu quero o meu Rolex de volta. E eu não estou brincando. Sou pai de família. Eu estava pensando em vender já pra pagar a faculdade dela”.>