FATALIDADE

Sertanejo morre após cair de caçamba de caminhonete e sofrer edema cerebral

Felipe Alves, de 24 anos, era dupla sertaneja Raphael

O sertanejo Felipe Alves, da dupla com Raphael, morreu aos 24 anos, após cair de caçamba de caminhonete e bater a cabeça no chão. O cantor estava internado em estado grave no Hospital Regional de Araguaína, em Tocantins, e não resistiu aos ferimentos, indo a óbito nesta segunda-feira (14). >

O acidente grave ocorreu no dia anterior, também em Tocantins, e por conta do impacto ele acabou sofrendo um edema cerebral— acúmulo anormal de líquido no tecido cerebral, causando um aumento do volume do cérebro. Apesar dos esforços da equipe, Felipe não resistiu. >