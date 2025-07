OFICIAL!

Virginia e Zé Felipe assinam divórcio e influencer deve voltar a usar nome de solteira; veja detalhes

Influenciadora e sertanejo também já acordaram, mediante Justiça, pensão e guarda dos filhos

É oficial! Virginia Fonseca e Zé Felipe estão divorciados. O casal que terminou o relacionamento no final de maio, pegou os fãs de surpresa. >

De acordo com a revista Quem, a assessoria do ex-casal confirmou a informação, nesta terça-feira, 15. >

Com o divórcio, Virginia deve voltar a usar o nome de solteira, retirando o sobrenome Costa de Zé Felipe, e pode passar a assinar como Virgínia Fonseca Pimenta da Fonseca Serrão.>

O casal ainda acertou a pensão alimentícia dos filhos. Conforme decidido pela Justiça de Goiás, Zé Felipe pagará R$ 60 mil por mês para as três crianças.>

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, a falta de momentos íntimos e a rotina atarefada e incompatível do casal contribuíram para o esfriamento da relação.>