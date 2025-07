BOMBA!!

Áudio vazado por Virginia expõe suposta traição de Zé Felipe: ‘Pegou a bailarina’

Suposto comentário em vídeo da influenciadora reacende rumores de que Karol Gerez teria sido o pivô da separação

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe ganhou mais um capítulo polêmico na noite desta quinta-feira (10), após a influenciadora publicar um story que reacendeu rumores sobre uma suposta traição do cantor. Durante a comemoração dos 10 meses do filho mais novo, José Leonardo, um comentário captado ao fundo de um vídeo viralizou entre os fãs. >

A frase, não dita por Virginia e atribuída a uma pessoa fora do enquadramento, bastou para que seguidores apontassem um possível envolvimento de Zé com Karol Gerez, dançarina de seu balé. Após o divórcio, em maio, Karol chegou a ser apontada como pivô da separação. Na época, a bailarina negou qualquer envolvimento e afirmou estar sofrendo ataques e ofensas nas redes sociais.>

"Minha família está sendo atacada sem motivo", disse Karol em publicação anterior no Instagram, reforçando que não teve qualquer participação no término do casal. A repercussão do áudio dividiu opiniões nas redes. Enquanto alguns fãs garantem ter escutado a frase mencionando a bailarina, outros sugerem que o trecho foi mal interpretado.>