FOTOS: Virginia e Zé Felipe posam juntos em festa do filho e surpreendem fãs

Mesmo após anúncio do divórcio, influenciadora e cantor surgem lado a lado na celebração de 10 meses de José Leonardo

Pouco mais de um mês após anunciarem o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreenderam os fãs ao aparecerem juntos, sorridentes, durante a festa de 10 meses do filho caçula, José Leonardo. A celebração, realizada nesta quinta-feira (10), teve clima de alegria, sem sinais de tensão entre o ex-casal. >

Com o tema “safari”, a comemoração aconteceu na mansão onde Virginia mora com os três filhos — Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e o pequeno homenageado da noite. A decoração trouxe balões em tons de verde e marrom, além de leões, zebras e estampas tropicais espalhadas pelo ambiente. O visual escolhido por Virginia e Zé seguiu o clima da festa: ela usou moletom com estampa de zebra, e ele surgiu com jaqueta militar. As crianças também estavam combinando, em tons de laranja.>