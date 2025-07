CLT

Como é o pagamento nas férias? Saiba os direitos do trabalhador

Regras seguem determinação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e devem ser respeitadas

Publicado em 15 de julho de 2025 às 22:09

As férias são um direito garantido por lei aos trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), elas asseguram não apenas o descanso anual, mas também um benefício financeiro adicional. Porém, algumas dúvidas acabam aparecendo nesse momento, tanto para calcular o valor recebido, quanto aos direitos que se tem ao tirar aqueles merecidos dias de tranquilidade. >

O CORREIO reuniu as principais dúvidas sobre as férias do contratado em regime CLT. Confira:>

Como funciona o pagamento das férias?

O valor das férias deve ser pago até dois dias antes do início do período de descanso. O trabalhador recebe o salário integral acrescido de um terço do valor (conhecido como "terço constitucional"). Por exemplo, quem ganha R$ 3.000 mensais receberá R$ 4.000 ao sair de férias.>

Após o retorno ao trabalho, o pagamento mensal segue normalmente, sem descontos relacionados às férias. Caso algum bônus estivesse previsto para o período de ausência, ele deve ser acertado posteriormente.>

Quando já pode tirar férias?

O trabalhador adquire direito às férias após 12 meses de trabalho, o que é chamado de período aquisitivo. A empresa, então, tem mais 12 meses, o chamado período concessivo, para concedê-las devidamente ao trabalho. Caso isso não aconteça, a empresa deve pagar o valor das férias em dobro.>

Pode vender as férias?

Na prática sim. De acordo com a CLT, o empregado pode optar por não usufruir do descanso completo, vendendo até 10 dias de férias. Essa escolha subsidiada por lei é chamada de "abono pecuniário". O valor segue a mesma lógica do pagamento das férias: salário proporcional acrescido de um terço.>

E se o trabalhador não tirar férias?

Se o trabalhador não gozar das férias dentro do período legal, a empresa deverá pagar o valor correspondente em dobro. Já em caso de rescisão do contrato, o empregado tem direito a receber férias proporcionais, também com o acréscimo de um terço.>