ESCAPADINHA EM CASAL

Viagem sem crianças: veja cinco hotéis no Brasil ideais para aquela escapadinha romântica

De praias paradisíacas no Nordeste a refúgios montanhosos no Sul, há boas opções para quem busca descanso a dois nestas férias de alta temporada

Elis Freire

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 20:54

Hotel à dois Crédito: Divulgação

Com a chegada do fim do ano, muitas empresas entram em recesso coletivo, incentivando as viagens. Para quem busca descanso e romance – seja por quê não tem filhos ou deseja aproveitar alguns dias longe da rotina familiar –, encontrar o destino certo pode ser um desafio. Afinal, a maioria dos hoteis e pousadas pelo país prepara programações intensas para receber famílias com crianças, aproveitando o período das férias escolares.

Pensando no público que busca uma experiência tranquila e personalizada, selecionamos uma lista de cinco resorts, hoteis e pousadas focados em oferecer conforto, privacidade e sossego para quem quer fugir do agito e recarregar as energias em grande estilo nesta alta temporada de dezembro e janeiro de 2025.

Vogal Luxury Beach Hotel & SPA, Natal (RN)

Vogal Luxury Beach Hotel & SPA Crédito: Divulgação

Localizado na deslumbrante Ponta Negra, o Vogal Luxury Beach Hotel & SPA combina exclusividade e sofisticação em um cenário paradisíaco no Rio Grande do Norte. Com 84 apartamentos e 21 suítes com vista para o mar, o hotel oferece um refúgio romântico ideal, seja para uma lua de mel, celebração de bodas ou uma escapada especial a dois.

Entre as comodidades, o Vogal destaca-se com cinco piscinas, restaurantes gourmet liderados pelo chef Jomair Moreira, além do luxuoso SPA by L’Occitane, que proporciona uma experiência completa de bem-estar e beleza.

Vista para o mar - Vogal Luxury Beach Hotel & SPA Crédito: Divulgação

Ilha de Toque Toque Eco Hotel & SPA, São Sebastião (SP)

Ilha de Toque Toque Boutique Crédito: Divulgação

No litoral norte de São Paulo, o Ilha de Toque Toque Boutique Hotel & SPA é uma excelente opção para quem busca uma escapada romântica próxima à capital. O hotel é voltado para casais e conta com suítes e bangalôs com piscina ou ofurô privativos, proporcionando uma experiência única de relaxamento à beira-mar.

Rodeado pela natureza e com vistas deslumbrantes para o oceano, o Ilha de Toque Toque oferece um ambiente exclusivo e tranquilo, ideal para curtir a dois.

Le Boutique Hotel Gramado, Gramado (RS)

Le Boutique Gramado Crédito: Divulgação

No coração da Serra Gaúcha, o Le Boutique Hotel Gramado é uma joia para casais em busca de uma experiência intimista e sofisticada. Com apenas 14 suítes decoradas com peças autênticas europeias, cada acomodação oferece uma atmosfera acolhedora e repleta de charme. Inspirado no conceito de “escapadinha romântica”, o Le Boutique foi projetado para que os casais construam memórias duradouras em meio à tranquilidade e beleza de Gramado.

Kuriuwa Hotel, Monte Verde (MG)

Kuriuwa Hotel Crédito: Divulgação

Envolto pela exuberante natureza da Serra da Mantiqueira, o Kuriuwa Hotel é um verdadeiro oásis para quem busca relaxamento e exclusividade. Em uma área de 24 mil m², o hotel oferece 17 “moradas” privativas, algumas com saunas e piscinas aquecidas em deques envidraçados. Focado em sustentabilidade e preservação ambiental, o Kuriuwa proporciona uma estadia romântica e tranquila, ideal para casais que valorizam o contato com a natureza em um ambiente de alto padrão.

Pousada Rabo do Lagarto, Domingos Martins (ES)

Pousada Rabo do Lagarto Crédito: Divulgação

A charmosa Pousada Rabo do Lagarto, localizada junto ao Parque Estadual da Pedra Azul, oferece um clima romântico em meio às montanhas do Espírito Santo. Focada em um “luxo silencioso”, a pousada possui 16 suítes com lareiras, varandas e ofurôs, garantindo conforto e privacidade.