CUIDADOS

Veja como cuidar da pele em períodos de calor

Excesso de oleosidade aumenta casos de acne

Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 16:23

Como cuidar da pele no calor Crédito: Shutterstock

O Verão está chegando e, com ele, chega a preocupação: como cuidar da pele no período mais quente do ano? Quanto maior a temperatura, mais oleosa a pele tende a ficar.

A dermatologista da clínica Áurea, Dra. Rebeka Sobral, destaca que é importante reforçar os cuidados em períodos associados ao aumento da produção de sebo na pele. Segundo ela, com o calor, nossa pele sobre com retenção de água e produção de oleosidade, que faz com que os poros possam ficar obstruídos, favorecendo o desenvolvimento de cravos e acnes.

“Em temperaturas elevadas, as glândulas sebáceas da pele tendem a produzir mais sebo como resposta ao aumento da transpiração e ao clima úmido. Esse sebo, combinado ao suor, pode obstruir os poros, aumentando o risco de surgimento de acne e deixando a pele com um aspecto brilhante. Assim, é essencial começar com uma limpeza suave, usando um sabonete específico para pele oleosa. Em seguida, o uso de um tônico adstringente ajuda a controlar o excesso de brilho. Recomendo também um hidratante leve, de preferência com ação matificante, e, claro, protetor solar oil-free para finalizar”, diz.

A médica ressalta ainda que em temperaturas mais altas é comum que a pele fique mais desidratada. Ela aproveita para afastar o mito de que usar hidratante na pele aumenta a oleosidade. Pelo contrário: quanto mais desidratada a pele, maior o aumento da oleosidade, uma vez que as glândulas sebáceas tentam compensar a falta de água, produzindo mais óleo para proteger a barreira cutânea. O acúmulo de óleo, por sua vez, além de ser esteticamente feio, aumenta o risco de inflamações devido ao ambiente propício para o crescimento de bactérias.

Dicas

De acordo com a American Academy of Dermatology Association, algumas dicas simples já podem ajudar.

1: Lave o rosto

Use sabonete facial suave e espumante para limpeza do rosto pelo menos duas vezes ao dia e após suor

2: Fique atento às maquiagens

Para quem usa maquiagem, escolha sempre produtos sem óleo e que sejam à base de água

3: Hidrate o rosto

Faça uso de hidratante adequado para o seu tipo de pele

4: Cuidado com o exagero

Não lave o rosto demais. A limpeza excessiva pode tirar a oleosidade natural da pele, o que resulta em maior produção de sebo

5: Use protetor solar

Não esqueça do protetor solar. Eles não aumentam a oleosidade e obstrução dos poros. “Há uma confusão comum sobre a hidratação aumentar a oleosidade. O recomendado é fazer uso de hidratantes leves, em gel ou oil-free, que hidratam sem obstruir os poros. Ingredientes como ácido hialurônico e glicerina são ótimos para reter água sem aumentar a oleosidade da pele. Em relação ao protetor solar, a escolha deve ser por produtos com formulações matificantes ou "oil-free", que ajudam a controlar o brilho sem comprometer a proteção contra os raios UV”, reforça a Dra. Rebeka Sobral.

6: Esfolie a pele, mas não abuse