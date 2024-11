PRATICIDADE

Para além do ChatGPT: especialista indica ferramentas de IA para facilitar o trabalho de advogados

Segundo advogado baiano, criador de uma nova IA, a tendência é que o mercado juridíco se torne cada vez mais automatizado

“É uma solução inovadora para o direito. No dia a dia, temos inúmeros processos para analisar e pouco tempo para isso. Ou seja, ferramentas que ajudem na gestão do tempo são uma demanda crescente no setor jurídico”, explicou Bruno.

A plataforma está disponível dentro do ChatGPT, tanto na versão gratuita quanto paga. “Para profissionais do direito que gostam e utilizam o ChatGPT, é mais interessante recorrer a SOSLEGAL, que foi desenvolvida especificamente para analisar processos e documentos judiciais. A ferramenta será muito mais precisa do que simplesmente lançar o material no ChatGPT geral”, ressaltou o advogado.