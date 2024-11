BEM RESOLVIDA

Letícia Spiller revela que Cláudia Raia já ficou com o seu ex marido: ‘Não morra sem provar Marcello Novaes’

No Lady Night desta quinta-feira (7), a atriz revelou ainda que incentiva as suas amigas a namorar com o ator

Elis Freire

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 16:48

Durante sua participação no Lady Night desta quinta-feira (7), no Multishow, a atriz Letícia Spiller se abriu com a apresentadora Tata Werneck e revelou ao público que Claudia Raia já ficou com seu ex-marido.

Em um determinado momento do programa, Tata questionou o que Letícia faria caso uma amiga tivesse contado que ficou o seu marido na época. A atriz disse que não iria se incomodar, apenas viraria as costas e iria embora. "Deixava os dois felizes", afirmou.

A atriz passou pelo detector de mentiras, parte de um quadro do Lady Night, e respondeu se já traiu, falou sobre a carreira e entrou nas brincadeiras propostas pela atração.

Tata Werneck brincou com a situação e indagou à atriz se poderia ter ficado com Marcello Novaes. Surpreendendo os espectadores e a apresentadora, Letícia respondeu: "Como diz Claudia Raia, não morra sem provar Marcello Novaes".

Foi aí que mais uma revelação veio à tona. "Espera aí, Claudia Raia já provou Marcelo Novaes?", questionou Tata. Leticia, então, explicou: "Há muitos anos atrás".

A atriz contou que apoia que Marcelo Novaes se relacione com suas amigas. "Sempre dou força para ele namorar as minhas amigas". Letícia contou, inclusive, que Marcelo já namorou duas amigas dela. Tata tentou arrancar um nome, mas a atriz afirmou que não é uma pessoa famosa.