FAMOSOS

Comemorando 23 anos de casamento, Carla Perez e Xanddy ostentam em avião luxuoso

Em voo que custa cerca de R$ 41 mil por pessoa, o casal volta ao Brasil após comemorações na Tailândia

Através de um álbum de fotos, Carla e Xanddy apareceram curtindo a classe executiva do avião da Qatar Airlines. Com escala em Doha, nos Emirados Árabes, o voo custa cerca de R$ 41 mil por pessoa e tem como benefício acesso a bar, refeição completa e atendimento exclusivo.

“Recarregados. Transbordando de amor para multiplicar com aqueles que torcem por nós. Hoje tem @xanddy no @armazemconvention em Lauro De Freitas e amanhã no @daquelejeitoprecaju em #Aracaju”, escreveu Carla na legenda da postagem.