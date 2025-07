ANNYEONG NEWS

Wooga Squad: uma amizade que vai além dos k-dramas e da música

A história do grupo formado por Park Seo Joon, Park Hyung Sik, Choi Woo Shik, Peakboy e V do BTS, que conquistou os fãs com uma amizade genuína

Wooga Squad

Essa é a história de um encontro que se tornou o ideal de amizade para quem acompanha a cultura pop sul-coreana. Estamos falando do Wooga Squad, a união de cinco caras que se aproximaram pelas atividades artísticas, mas cultivam uma conexão que vai além dos k-dramas e da música: uma amizade real, sincera, carismática e muito divertida. >

Park Seo Joon, Park Hyung Sik, Choi Woo Shik, Peakboy e Kim Taehyung (V) são personalidades públicas, famosos por seus trabalhos em doramas e na música. Mas, no Wooga Squad, eles são uma família — e, quando estão juntos, conseguem ser eles mesmos, na essência, independentemente de fama, prêmios, fortunas ou números de seguidores nas redes sociais. São amigos que se divertem, expressam carinho e cuidado uns pelos outros e, principalmente, se apoiam na arte e na vida.>

Park Seo Joon, Park Hyung Sik, Choi Woo Shik, Peakboy e Kim Taehyung (V)

Início de tudo

O grupo começou a se formar em 2017, durante as filmagens do k-drama Hwarang: The Poet Warrior Youth (disponível na Netflix), que contou com Park Seo Joon, Park Hyung Sik e Kim Taehyung no elenco. Era a estreia de Taehyung como ator, e logo Seo Joon se aproximou dele e o ajudou com técnicas de atuação. Trata-se de um drama de época que narra, com bom humor, a amizade de jovens guerreiros discípulos das artes marciais durante o período dos Três Reinos na Coreia.>

Park Hyung Sik, Park Seo Joon e Kim Taehyung (V) no k-drama Hwarang: The Poet Warrior Youth

Já bem próximo de Hyung Sik e Taehyung, Seo Joon decidiu apresentá-los a dois de seus melhores amigos: o ator Choi Woo Shik, com quem havia atuado no sitcom Shut Up Family (2012), e o rapper, compositor e produtor musical Peakboy, seu colega de classe no ensino médio. A amizade entre os cinco aconteceu de forma rápida — e estava formado ali um dos grupos mais queridos pelos fãs.>

Choi Woo Shik, Park Hyung Sik, Park Seo Joon, Peakboy e Kim Taehyung (V)

Apoio e colaborações

A partir daí, eles passaram a aparecer juntos em premiações e projetos, mesmo que indiretamente. Por exemplo, duas canções de doramas estrelados pelos amigos foram compostas e interpretadas por Taehyung: Sweet Night, trilha do personagem de Seo Joon em Itaewon Class, e Christmas Tree, parte da trilha sonora de Our Beloved Summer (Nosso Eterno Verão), com Woo Shik no papel principal. Com Peakboy, Taehyung gravou Snow Flower, um de seus grandes sucessos.>

A atriz Kim Da-mi com Park Seo Joon em Itaewon Class

Coincidências: Kim Da-mi também é protagonista de Our Beloved Summer (Nosso Eterno Verão), com Woo Shik

Na série Jinny’s Kitchen — uma espécie de reality show gravado na cidade de Bacalar, no México, com a proposta de apresentar a gastronomia coreana ao público — Seo Joon é o chef, enquanto Woo Shik e Taehyung atuam como estagiários de cozinha. Um programa divertido, em que os três garantem entretenimento e vivem situações hilárias. >

Mais recentemente, Seo Joon, Woo Shik e Hyung Sik foram eleitos embaixadores para promover o turismo em Dubai — e, claro, levaram o humor e o estilo descontraído do Wooga Squad para os vídeos e fotos da campanha. >

Seo Joon, Hyung Sik e Woo Shik foram eleitos embaixadores para promover o turismo em Dubai

Um para o outro

No Wooga, o que é importante para um passa a ser importante para todos. Pessoalmente ou nas redes sociais, eles estão sempre presentes uns para os outros. Quando Woo Shik ganhou destaque com o filme Parasita, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2020, os amigos comemoraram. Seo Joon participou do fanmeeting de Hyung Sik para demonstrar apoio.>

Choi Woo Shik, Kim Taehyung (V), Park Seo Joon e Peakboy

No lançamento do álbum Layover e da música Winter Ahead (com Park Hyo Shin), de Taehyung, os amigos divulgaram em suas redes. Quando Woo Shik lançou a coleção Cinema com a marca Ami, no ano passado, Peakboy e Hyung Sik estavam com ele no evento. >

Em 2023, na despedida de Taehyung antes do alistamento militar, os cinco apareceram juntos em uma foto icônica, que foi reproduzida no mês passado, na volta do cantor do serviço militar. Peakboy também contou com o apoio dos amigos, que participaram do clipe de Gyopo Hairstyle.>

Apoio à V em dois momentos importantes

Ou seja, não importa quanto tempo passe: o Wooga Squad sempre dá um jeito de estar junto. O próprio termo “Wooga” vem da expressão coreana "Woori-ga Gajok-inka?" [우리-가 가족-인가?], traduzida como “somos uma família?”, e “Squad” (grupo, em inglês) reforça a ideia de união e presença — valores centrais para o quinteto.>

In The Soop: Friendcation

Em 2022, o Wooga Squad se reuniu para uma viagem a Goseong, em Gangwon-do, que foi registrada e deu origem à minissérie In The Soop: Friendcation (disponível em quatro episódios na Disney+).>

Cartaz do In The Soop

Eles viajam de carro e, ao longo do programa, se mostram de maneira descontraída, fazendo coisas simples que amigos fazem quando estão juntos: cozinham, conversam em volta de uma fogueira, curtem a piscina, vão à praia, se arriscam na pescaria, cantam em karaokê, usam pijamas iguais, jogam, se divertem em uma pista de patinação no gelo, pregam peças uns nos outros e, acima de tudo, refletem sobre como é bom viver momentos de descanso e leveza com quem se gosta. >

Cena de In The Soop

Durante as filmagens, eles compuseram e gravaram Polaroid, música de abertura da série. Como sempre, viveram momentos de boas risadas ajustando vocais e tons. No último episódio, voltando para Seul, se mostram nostálgicos e comentam como seria bom repetir a experiência.>