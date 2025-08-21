ASSÉDIO

VÍDEO: Fã tenta beijar astro do grupo de k-pop Younite à força; festival aponta assédio

Fã tentou agarrar astro do k-pop no encerramento de festival

Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:56

Festival repudia atitude Crédito: Reprodução | Instagram

Um episódio de assédio marcou o encerramento do Festival Coreano, no Bom Retiro, no Centro de São Paulo, quando uma fã tentou beijar Eunho, um dos integrantes do grupo de K-pop Younite.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível perceber quando o astro do k-pop passa em meio a multidão de fãs enlouquecidos e acompanhado por seguranças, quando uma das mulheres que se aglomeram para tentar tocar nos cantores da banda, puxa Younite e tenta beijá-lo, mas o artista sai logo em seguida. A mulher chega a ser contida por seguranças. O caso aconteceu no último domingo (17).

A atitude não agradou fãs que se manifestaram nas redes sociais. “Quando eu falo que a pior coisa foi o K-pop ter saído da bolha acham ruim”, disse uma fã de cultura coreana. Outra usuária do Instagram ampliou o debate e citou a postura de brasileiros em shows pelo Brasil. “Infelizmente por isso o Brasil acaba sendo deixado de fora das turnês, e quando as recebe os ídolos se blindam de tudo. Ridícula a atitude dessa pessoa”, rechaçou.

Outro usuário também teceu diversas críticas a atitude. “Isso é abominável! jamais um artista vem pra cá se apresentar, ainda mais gratuitamente pra todos nós, merecer passar por uma situação dessas. Uma mulher adulta tendo um comportamento desse só mostra o quanto ainda precisamos de mais conscientização e respeito dentro do k-pop. Tá beirando o absurdo coisas assim acontecerem aqui”, comentou em relação a comunidade de fãs, que é uma das mais unidas dos fandoms. Os shows realizados em São Paulo e em Brasília pela banda foram gratuitos, tendo em vista que aconteceram em festivais.

A Organização do Festival da Cultura Coreana repudiou a atitude da fã em nota. Confira:

Nota da Organização do Festival Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O grupo Younite

O Younite é um band sul-coreana formada pela Brand New Music. O grupo consistem em oito membros: Eunho, Steve, Eunsang, Hyungseok, Woono, Dey, Kyungmun e Sion. Originalmente um conjunto de nove integrantes, o membro Hyunseung deixou o grupo em julho de 2024.