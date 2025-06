CRIMINOSO

Cantor de k-pop é condenado a 7 anos de prisão após confessar participação em estupro coletivo

Ele já havia sido expulso do grupo de k-pop

O cantor Moon Taeil, ex-integrante do grupo de k-pop NCT, foi condenado a sete anos de prisão após confessar participação em um estupro coletivo. A sentença foi definida nesta quarta-feira (18), durante uma audiência em Seul, na Coreia do Sul.>

Segundo a promotoria, o crime aconteceu em junho de 2024. Taeil e dois amigos teriam encontrado a vítima em um bar, por volta das 2h30 da madrugada. Após consumirem bebidas alcoólicas, eles a levaram de táxi para a residência do cantor, onde a violência sexual aconteceu. A vítima chegou a ficar inconsciente.>

Após a divulgação do caso, a agência SM Entertainment anunciou a saída de Moon Taeil do NCT. Em comunicado na época, a empresa disse apenas que o artista havia sido “acusado em um caso criminal relacionado a um crime sexual” e que, diante da gravidade, ele não continuaria mais nas atividades do grupo.>