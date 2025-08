FASE COMPLICADA

Irmã de Preta, Bela Gil desabafa sobre problemas em série: 'Dedo quebrado, infiltração em casa'

Chef de cozinha lamentou contratempos: 'Mercúrio retrógrado'

Bela Gil desabafou nas redes sociais sobre a série de contratempos que está vivendo. A apresentadora e chef de cozinha falou que quebrou um dedo, descobriu uma infiltração na sua casa e ainda está com máquina de lavar e secar quebrada. Em forma de brincadeira, ela 'culpou' o Mercúrio retrógrado, fenômeno astronômico em que Mercúrio, do ponto de vista da Terra, parece andar para trás em sua órbita.>

"Mercúrio retrógrado está babado! Quebrei meu dedo, estou com infiltração em casa - no chão e na parede - fora que a minha máquina de lavar e de secar também quebrou. Aí percebi que é isso, quando a gente para em casa, as coisas todas acontecem. Estou agradecendo que eu estou conseguindo ficar em casa para resolver tudo", contou.>