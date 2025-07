O PARAÍSO É ALI

As 10 melhores ilhas do Caribe que você deve visitar em suas próximas férias

Veja uma lista com destinos de tirar o fôlego

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de julho de 2025 às 05:00

Montego Bay, na Jamaica Crédito: byvalet / Shutterstock.com

Tem coisa melhor do que curtir uma praia paradisíaca, de águas cristalinas, com um bom drink e uma comida deliciosa? Se você gosta desse tipo de programação, o Caribe pode ser um destino perfeito para sua próxima viagem. Cada ilha da região oferece uma aventura diferente, mas sempre recheada de paisagens de tirar o fôlego. >

Quer saber mais? O site Get Your Guide fez uma lista com as dez melhores ilhas e países para visitar, de acordo com cada tipo de viajante. Veja:>

1. Bahamas>

Você é o tipo de pessoa que fica entediada rapidamente? Dê a Bahamas uma chance. Afinal, são mais de 700 ilhas para escolher no arquipélago. Siga para a capital, Nassau, para começar a explorar. A partir daqui, você pode fazer um cruzeiro de luxo até as praias particulares exclusivas da Rose Island. Harbour Island, por sua vez, atrai um público elegante e chique. Se você gosta de mergulhar, vá para as fascinantes águas de Andros. E não se esqueça de explorar a própria Nassau, claro, com seu charme colonial repleto de arquitetura impressionante e comida de primeira linha.>

Ideal para: Aqueles que querem tudo>

2. Aruba>

Você se considera um aventureiro ao ar livre? Se você quiser entrar em contato com seu lado selvagem, coloque Aruba no mapa como sua primeira parada. A ilha pode ser pequena, com apenas 31,5 km de comprimento, mas tem grandes atrativos: praias deslumbrantes se encontram com a natureza selvagem nesse maravilhoso destino tropical. Que tal nadar em cavernas e mergulhar com snorkel com cardumes de peixes tropicais vibrantes na Malmok Beach? Ou uma caminhada de tirar o fôlego ao longo de penhascos no Arikok National Park? Fique de olho nas iguanas e periquitos enquanto você galopa pela ilha a cavalo. >

Ideal para: Amantes da natureza>

3. Ilhas Cayman>

Você está procurando uma ilha repleta de festas? Então não vai errar com as Ilhas Cayman. A poucos passos de distância de Cuba, as Ilhas Cayman pegam emprestada a energia vibrante da vizinha e a misturam como um mojito com o glamour chique de South Beach, Miami. Passe suas noites tomando coquetéis na Seven Mile Beach e dançando na areia até o amanhecer. Depois, tenha uma experiência única de cavalgar e nadar a cavalo. >

Ideal para: Fãs de festa>

4. Jamaica>

Se você gosta de reggae e de relaxar, não há lugar melhor do que a Jamaica. A ilha é repleta de cultura e história únicas. Sua primeira parada deve ser Kingston, onde a arte de rua e o frango jerk picante esperam por você. Preste homenagem à lenda do reggae Bob Marley quando você visitar sua antiga casa, agora um museu fascinante. Em seguida, você viajará pela história da música jamaicana, e experimentará os ritmos do país como nunca antes. Está procurando algo um pouco mais descontraído? Faça trilhas para Negril, na costa oeste, ou para Port Antonio, no leste.>

Ideal para: Amantes do reggae>

5. St Martin>

Se você gosta do choque de culturas, vai adorar a agitada St. Martin. Um lado da ilha é holandês, o outro é francês, e ambos compartilham uma cultura crioula distinta. Mergulhe em todos os pontos turísticos em um passeio de iate privativo personalizável que leva você aos lados francês e holandês da ilha, enquanto faz uma parada em Great Bay e na charmosa cidade de Marigot. Não deixe de se bronzear em uma das belas praias, especialmente na imaculada Orient Beach, no paraíso Grand Case Beach ou na Simpson Bay Lagoon, de areias brancas. >

Melhor para: Fãs de cultura>

6. Cuba>

Se você quiser viajar de volta no tempo, defina suas coordenadas para a ensolarada Cuba. Com arquitetura colonial em ruínas e uma dose de charme vintage - além de carros clássicos circulando pelas ruas, músicos tocando em cada esquina e praias incríveis -, Cuba exala um ambiente charmoso e retrô. Você vai adorar passear pelas ruas de Havana e aprender sobre a história tumultuada do país. Em seguida, escape do calor da cidade com um passeio pelas plantações de tabaco de Vinales. Visite os bares que Hemingway frequentava. Não se esqueça de provar uma das especialidades de Cuba, o charuto!>

Ideal para: Vibrações de 'volta no tempo'>

7. República Dominicana>

Qualquer pessoa que goste de esportes aquáticos vai querer colocar seu equipamento de mergulho e se apressar para chegar à República Dominicana. A nação é o paraíso dos 'caçadores de emoções', oferecendo lanchas, surfe e mergulho. Como se não bastasse, tem alguns dos melhores lugares para caiaque, excelente wakeboard e esqui aquático, sem mencionar o kiteboard e o windsurfe. Você não gosta de esportes? Em vez disso, você pode passar o dia nas areias brancas da praia de Juanillo. Seja qual for a sua decisão, a República Dominicana está pronta para você.>

Ideal para: Quem busca emoção>

8. Barbados>

Se você quiser relaxar com luxo, embarque para a sensacional ilha de Barbados. A ilha está repleta de resorts de luxo que atendem até mesmo aos clientes mais exigentes. Aqui, a principal coisa com que você precisa se preocupar é em conseguir o melhor lugar na praia. Precisa descansar de seu tempo livre? Siga para o interior em um passeio de safári - mas que ainda fará com que você volte para a piscina a tempo do happy hour. Independentemente da sua decisão, você pode ter certeza de que experimentará um cenário costeiro espetacular e a mais calorosa hospitalidade.>

Melhor para: Luxo>

9. Trinidad e Tobago>

Vá para duas das ilhas mais amigáveis do Caribe: a acolhedora Trinidad e Tobago. Localizada ao norte da Venezuela, no extremo sul do Caribe, a animada ilha de Trinidad está sempre agitada. No entanto, a melhor época para você ir é durante o Jouvert, que geralmente ocorre em fevereiro. Esse famoso carnaval transforma toda a ilha em uma festa de rua de dois dias no início de cada ano. Não deixe de ir até a vizinha Tobago, onde praias limpas e vazias esperam por você. A nação oferece diversão e relaxamento na mesma medida.>

Ideal para: Passear com os habitantes locais>

10. Granada>

Você quer conhecer uma das cidades mais divertidas e envolventes do Caribe? Não deixe de visitar Granada. Essa ilha une o melhor das praias do Caribe com uma capital vibrante: St. Georges. Se você conseguir se afastar dos banhos de sol, dos mergulhos com snorkel e das caminhadas, poderá facilmente perder um ou dois dias imerso na arquitetura e na cultura fascinantes da cidade. Se isso não for possível, pare em um dos famosos bares para saborear um coquetel de rum e mergulhar na incrível atmosfera.>