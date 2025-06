CONHECE ALGUMA?

Vai viajar? Veja uma lista com 10 estátuas estranhas pelo mundo - e onde encontrá-las

Bebê chorando, aranha e até túmulo estão na relação; confira

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de junho de 2025 às 08:00

O Colosso Apenino, Toscana, Itália Crédito: Sailko/Wikimedia Commons

Várias estátuas ao redor do mundo fazem um enorme sucesso, seja pela beleza ou importância histórica. São os casos, por exemplo, do Cristo Redentor, Estátua da Liberdade e Vênus de Milo, além de David, de Michelangelo, e O Pensador, de Rodin. Outras esculturas, porém, ganham notoriedade por serem, digamos, excêntricas. >

O site Get Your Guide fez uma lista com 10 esculturas mais malucas e estranhas pelo planeta. Nessa lista, estão desde um bebê irritado até um cachorro equilibrando um táxi amarelo. Veja:>

1. Spot!, Manhattan, Cidade de Nova York>

Se você adora cachorros, vai querer ir à cidade de Nova York para ver o "Spot!", um dálmata de 30 pés de altura que equilibra um icônico táxi amarelo no nariz. Situado do lado de fora do Hassenfeld Children's Hospital, ele foi projetado para confortar as crianças quando elas entram nas instalações. O escultor Donald Lipski, nascido em Chicago, também se inspirou na ideia dos brinquedos, pois a família doadora, que dá nome ao hospital, também fundou a empresa de brinquedos Hasbro.>

Fato curioso>

Embora Spot possa não ser um cachorro de verdade, a cabine acima de sua cabeça é um Prius de verdade doado pela Toyota. Ele tem até limpadores de para-brisa que funcionam, que ficaram famosos quando choveu na cerimônia de inauguração da estátua.>

2. The Traveler, Aeroporto Internacional de Orlando, Orlando>

Você pode conhecer a vibrante cena artística de Orlando antes mesmo de sair do aeroporto. Ao procurar seu portão de embarque, você pode confundir "O Viajante" com apenas mais um passageiro exausto. Mas veja novamente: essa escultura hiper-realista de Duane Hanson, natural da Flórida, retrata um homem adormecido da década de 1980. A peça pode deixar você com uma sensação estranha, provavelmente porque Hanson usou moldes de pessoas reais, finalizando-os com tinta, cabelos reais e roupas e acessórios encontrados. >

O que mais?>

"The Traveler" agora pode ser encontrado em uma caixa de vidro no Nível 3 do Terminal Principal do MCO. Inicialmente, ele foi instalado perto de um bar, mas os anos de interação cobraram seu preço. Ainda assim, ele continua lá para intrigar e encantar os viajantes de todo o mundo.>

3. Landmark, Melbourne, Austrália>

A estátua de cabeça para baixo, oficialmente chamada de "Landmark", representa Charles La Trobe, o primeiro tenente-governador de Victoria, na Austrália. Criada pelo escultor Charles Robb, de Melbourne, a escultura de 4 metros de altura é uma parada peculiar e que vale a pena em qualquer viagem a Melbourne. A estátua, inaugurada em 2004 no campus de Bundoora da Universidade La Trobe, parece uma representação clássica em bronze de uma figura histórica, exceto por uma coisa: ela está de cabeça para baixo!>

Fato curioso>

Então, por que ele está de cabeça para baixo? O artista sugere que essa foi uma tentativa de chamar mais atenção para o monumento, que, segundo ele, passaria despercebido como tantas outras estátuas de pessoas influentes.>

4. Maman, Ottawa, Canadá>

Se você tem aracnofobia, talvez não seja uma boa ideia visitar a National Gallery of Canada. Também conhecida como "Spider" (Aranha), essa escultura delgada foi criada pela artista francesa Louise Bourgeois. Construída em aço inoxidável e bronze, a aranha gigante simboliza a mãe do artista, um tributo ao seu trabalho como tecelã de tapeçaria, nutrindo e protegendo os 32 ovos de mármore no tórax.>

O que mais?>

Há várias cópias dessa estátua, mas a versão original em aço inoxidável está na Tate Modern, em Londres.>

5. The Angry Boy, Oslo, Noruega>

Se você estiver em Oslo, não deixe de ir ao Vigeland Sculpture Park para ver uma grande variedade de estátuas estranhas. O mais famoso deles é o "The Angry Boy", que se tornou o mascote não oficial da cidade. Como o nome sugere, a obra retrata um bebê nu furioso, pisando com os punhos cerrados e uma careta de frustração.>

Fato curioso>

Se você ficar cara a cara com o amado "Angry Boy" de Oslo, toque a mão esquerda dele, pois acredita-se que isso traz boa sorte. Esse ritual poliu o bronze até ficar brilhante, diferenciando-o do restante da estátua.>

6. Túmulo de Victor Noir, Paris, França>

No icônico Cemitério Pére Lachaise, em Paris, você pode encontrar o local de descanso final de inúmeras figuras históricas, de arquitetos e políticos a escritores e músicos. Um túmulo famoso é marcado por uma estátua bastante infame. Victor Noir era um jornalista que foi morto por um membro da aristocracia, e a estátua em seu túmulo ficou conhecida por uma protuberância estranhamente colocada nas calças de Noir.>

Fato curioso>

Diz a lenda que, se você beijar a estátua nos lábios, encontrará sua alma gêmea naquele ano!>

7. O Colosso Apenino, Toscana, Itália>

Esculpido em pedra, o Appenine Colossus tem 35 pés de altura, com uma barba feita de estalactites reais. Criado no século XVI pelo escultor flamengo Jehan Boulougne como uma personificação das montanhas dos Apeninos. Originalmente, a água fluía da boca da estátua e, dentro dela, havia uma lareira que soltava fumaça pelas narinas. Você ainda pode dar uma olhada no interior da estátua para ver esculturas menores em uma série de salas com mosaicos de conchas.>

Melhor época para ir>

A estátua está localizada em Villa Demidoff, que fica a cerca de 10 km de Florença, o que a torna um ótimo passeio de um dia fora da cidade.>

8. Lustre Sedlec Ossuary>

Essa peça é definitivamente a estátua mais assustadora da lista. Na República Tcheca, você pode encontrar esse lustre assombrosamente belo dentro do Ossuário de Sedlec. Um ossuário é um local dedicado a guardar ossos humanos, como as catacumbas em Paris. O Ossuário de Sedlec era originalmente parte de um monastério no século XIII e contém os ossos de milhares de vítimas da peste medieval. Esse destino certamente não é para os fracos de coração, mas se você estiver procurando por uma obra de arte realmente estranha, encontrará uma aqui.>

Fato curioso>

Criado na década de 1870 pelo artista František Rint, diz-se que o enorme lustre contém pelo menos um de cada tipo de osso humano.>

9. Troll de Fremont>

Um ícone cultural muito querido em Seattle, o Fremont Troll fica embaixo da George Washington Memorial Bridge. Criado em 1990 por uma equipe de quatro artistas, o colosso troll foi o resultado de um concurso de arte patrocinado pela cidade para criar uma estátua "hostil" que impedisse os sem-teto de dormir sob a ponte. Embora suas origens possam ser indecorosas, a estátua agora é um marco para a comunidade.>

Fato curioso>

Em sua mão, ele segura um Volkswagen Beetle de verdade que originalmente continha uma cápsula do tempo que, infelizmente, foi roubada por vândalos.>

10. Molly Malone, Dublin, Irlanda>

Esta estátua de Mally Malone é inspirada em uma famosa canção popular irlandesa sobre Molly Malone, uma comerciante fictícia e profissional do sexo do século XVII. Muitos críticos expressaram preocupação com o fato de que se trata de um retrato misógino de uma figura folclórica irlandesa, e o Conselho da Cidade de Dublin contratou administradores para proteger a obra de mãos errantes.>

Fato curioso>