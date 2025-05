EFEITO MUNDIAL DE CLUBES

Busca por cidades nos EUA para viagens em junho dispara entre brasileiros

Levantamento do Booking.com apontou um aumento de 2.835% nas procuras pela Filadélfia

A plataforma registrou um aumento de 36% entre os dias 14 e 26 de junho de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. As procuras foram realizadas entre 1 de março e 22 de maio de 2025 para hospedagem dentro do período citado. Além disso, os Estados Unidos lideram o ranking de países mais buscados por turistas brasileiros no período, superando Itália, Portugal e França.>