SONHOS

O que significa sonhar com avião? Descubra

Confira o que sonhar com voo ou mesmo aeroporto pode dizer sobre seus desejos e desafios pessoais

Sonhar com aviões é mais comum do que se imagina e pode carregar significados profundos sobre o momento atual da sua vida. Dependendo dos detalhes do sonho, ele pode refletir desejos, medos e aspectos emocionais que talvez você não tenha percebido conscientemente. >

De maneira geral, sonhar com um avião está associado à busca por liberdade — seja física, emocional ou mental. Também pode indicar o desejo de realizar algo grandioso ou sair da rotina cotidiana. As informações são do site João Bidu, considerado o principal nome da Astrologia no país.>