PUERPÉRIO

Bruna Biancardi vira alvo na web após ir a jogo com Neymar dias após dar à luz: 'Zero noção'

Influenciadora dividiu opiniões ao surgir na Vila Belmiro apenas 11 dias após o nascimento da filha Mel

Acompanhada da primogênita Mavie, de 1 ano e 9 meses, e de Davi Lucca (13), filho do jogador com Carol Dantas, Bruna ainda usava uma camiseta personalizada com o rosto do marido. Ela compartilhou registros do momento e celebrou bastante a vitória do Santos, que contou com gol do próprio Neymar.>