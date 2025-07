BASTIDORES DA MPB

Atriz de 'Vale Tudo' que revelou ter namoradas foi musa de Caetano Veloso e inspirou hit famoso

A canção foi lançada no disco Outras Palavras, de 1981

O encontro que deu origem à música aconteceu no início da década de 1980, durante a turnê do álbum Cinema Transcendental. Vera, então uma jovem estudante paulista, foi apresentada a Caetano nos bastidores de um show em São Paulo, após conhecer alguns músicos da banda dele durante férias na Bahia. A beleza da atriz impressionou o cantor, que não demorou a transformá-la em letra e melodia.>

Anos depois, em 1991, Caetano escreveu o texto de apresentação do ensaio nu que Vera fez para a revista Playboy. Na ocasião, ele exaltou novamente sua musa, dizendo: “Fiz uma canção de sexo sobre ela. Me orgulho mais de tê-la conhecido do que da música em si”.>

A notoriedade trazida pela canção foi o empurrão que faltava para Vera mergulhar de vez no mundo artístico. Ela atuou com o diretor Antunes Filho no teatro, brilhou em diversas novelas da Globo, SBT e Record, e também teve destaque no cinema; como no longa A Menina que Matou os Pais, em 2020.>