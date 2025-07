FAMÍLIA UNIDA

Neymar leva Bruna Biancardi à festa de 1 ano da filha Helena

Neymar foi ao aniversário de Helena com Bruna Biancardi, Mavie e a mãe; festa teve clima intimista e decoração florida

Heider Sacramento

Publicado em 4 de julho de 2025 às 12:05

Neymar se declara à filha Helena: “Sempre farei o melhor por você” Crédito: Reprodução

Neymar Jr participou da comemoração de 1 ano de sua filha caçula, Helena, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly. A celebração aconteceu na última quinta-feira (3), em Jundiaí, no interior de São Paulo, e reuniu apenas amigos próximos e familiares. >

O jogador chegou acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, e da filha do casal, Mavie, de quase 2 anos. Também esteve presente a mãe do atleta, Nadine Gonçalves, que fez uma homenagem à neta: “Que os planos de Deus se cumpram em sua vida e te façam infinitamente feliz.”>

No Instagram, Neymar publicou uma foto da filha no chão da festa e escreveu: “Um aninho de Helena... Sempre vou fazer o melhor para você, papai te ama!”. A celebração foi organizada por Amanda Kimberlly após o cancelamento da festa oficial, que ocorreria no sábado (5), por questões de logística.>

O evento teve decoração temática com flores e as iniciais "HAS", de Helena Azevedo Santos , em destaque. Entre os detalhes estavam mesas longas, brinquedos, doces personalizados, carrinho de algodão-doce e até banda de pagode para animar os convidados.>

