Malu Galli fala sobre drogas e juventude: 'Era por diversão'

Atriz de ‘Vale Tudo’, Malu Galli relembra uso de drogas e reflete sobre envelhecer na TV

Heider Sacramento

Publicado em 4 de julho de 2025 às 10:54

Malu Galli, a Celina do remake de Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Malu Galli, a Celina do remake de Vale Tudo, surpreendeu ao contar que usou drogas na juventude. Aos 53 anos, a atriz refletiu sobre escolhas, carreira e os desafios de envelhecer sob os holofotes. >

Em entrevista à revista Quem, Malu Galli falou abertamente sobre experiências com drogas, contrariando a imagem discreta que mantém fora da TV. “Me droguei com meu grupo de amigos, sempre em situações cercadas de afeto e alegria”, contou. “Era por diversão, compartilhamento, e não por vício ou autodestruição. Nada pesado. Tive essa sorte.”>

A artista, que vive uma socialite no horário nobre da Globo, destacou que sua relação com as substâncias foi pontual e consciente. “Gosto de experimentar. Por isso sou atriz. Sou aventureira. Mas também sou medrosa, não me atiro em qualquer uma [aventura], nem mesmo na juventude.”>

Conhecida por trabalhos marcantes na TV e no teatro, Malu também falou sobre as pressões estéticas da indústria. “É um exercício constante de aceitação, de amadurecimento emocional”, disse. “Ainda mais para uma atriz, em um país machista e etarista como o Brasil. Campeão em cirurgias plásticas. Campeão em consumo de redes sociais. Tudo muito tóxico. Haja cabeça no lugar.”>