HERANÇA

Quem foi Farid Curi, empresário do Atacadão e ex-marido de Suzy Camacho, acusada de desviar milhões

Farid Curi, ex-marido da ex-atriz Suzy Cam acho, foi um dos grandes nomes do varejo nacional e está no centro de uma disputa judicial pela herança. Ele morreu em 2022, aos 85 anos, deixando um patrimônio milionário e uma briga entre a viúva e os quatro filhos. >

Curi foi sócio e principal executivo do Atacadão a partir dos anos 1970. Sob sua gestão, a rede se expandiu por vários estados e foi vendida ao grupo Carrefour em 2007, em um dos maiores negócios da história do setor. Após a venda, continuou atuando como empresário em outras frentes, com presença em mais de 30 empresas no país.>