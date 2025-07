ROMANCE

Além de Sheila e Jacaré, relembre outros casais do É o Tchan

Sheila Mello e Jacaré tiveram um affair no É o Tchan

Heider Sacramento

Publicado em 4 de julho de 2025 às 09:40

Sheila Mello e Jacaré Crédito: Reprodução/Instagram

Sheila Mello revelou que viveu um affair com Jacaré nos tempos de É o Tchan, grupo que marcou os anos 90. A declaração foi feita no podcast Papagaio Falante e reacendeu a curiosidade dos fãs sobre os bastidores românticos do grupo. “A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou”, disse a ex-loira do Tchan. >

O caso com Jacaré, no entanto, não foi o único. Em 1997, Scheila Carvalho e Compadre Washington também viveram um romance após a vitória dela no concurso da Morena do Tchan. Ele confirmou o envolvimento anos depois: “Não sei por que ela não assume. A gente terminou brigando, mas foi verdade”, disse à época. Os dois só voltaram a se falar durante a turnê de 30 anos do grupo.>

Scheila, aliás, encontrou o amor definitivo no Tchan: desde 2002, ela está com Tony Salles, ex-vocalista do grupo, com quem se casou em 2007. Outro casal marcante foi Beto Jamaica e Débora Brasil, que namoraram de 1995 a 1999, mesmo após a saída dela da banda.>

Beto também namorou outra integrante do grupo. Em 2017, assumiu o relacionamento com Ellen Mascarenhas. “Me perdi no teu olhar e tropecei no amor”, escreveu ela em uma declaração nas redes sociais.>