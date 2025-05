POLÊMICA

Bruna Biancardi faz publi de site de apostas em meio à CPI das Bets

Mesmo após a repercussão da CPI das Bets, influenciadora promoveu jogos online em suas redes sociais e faz alerta

Bruna Biancardi, de 31 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (16) ao divulgar publicidades de jogos online em seu Instagram, onde acumula mais de 13,6 milhões de seguidores. Em meio à CPI das Apostas, que já contou com os depoimentos de nomes como Virginia Fonseca e Rico Melquíades, a influenciadora chamou atenção por inserir alertas sobre os riscos do vício em jogos de azar. >

Nos stories publicados, Bruna aparece com o celular na mão, demonstrando a plataforma de apostas que promove. No entanto, logo acima do vídeo, adicionou uma mensagem direta sobre jogo consciente: "Jogue com responsabilidade. Não há garantia de ganhos. Apenas para maiores de 18 anos. Se você tem problemas com vícios, não jogue.">