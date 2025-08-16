NOVELA DAS 6

Clóvis insiste para que Dita aceite seu pedido de casamento em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (16)

Capítulo promete tensão, armações e momentos emocionantes na trama escrita por Walcyr Carrasco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 05:00

Clóvis insiste para que Dita aceite seu pedido de casamento Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (16) de “Êta Mundo Melhor!”, exibida às 18h05 na TV Globo, vai trazer novas reviravoltas e conflitos que vão mexer com o destino dos personagens.



Zulma nega que Simbá viva em sua casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino. Enquanto isso, Clóvis insiste para que Dita aceite seu pedido de casamento, mas ela deixa claro que seus sentimentos estão voltados para Candinho.

Em outro ponto da história, Celso pede a Estela que reconsidere e dê uma chance para o romance dos dois. Zulma, determinada a proteger seu segredo, ordena que as crianças finjam não conhecer Simbá diante de Sabiá.



Quinzinho, por sua vez, busca abrigo com Candinho, enquanto Cunegundes sofre com a ausência do marido e é amparada por Maria Divina. No hospital, Estela acolhe Haydée, que passa mal.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

A tensão aumenta quando Zulma decide sabotar os cafés de Zenaide e Sabiá, fazendo com que os dois desmaiem. O capítulo termina com Clóvis indo atrás de Candinho, prometendo novos desdobramentos.

