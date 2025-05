QUE SUSTO!

Ex-Globo abandona voo após pane elétrica, gritos e choro em avião

Monica Iozzi mostrou perrengue com aeronave

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2025 às 09:59

Monica Iozzi passou perrengue em avião Crédito: Reprodução/Instagram

Monica Iozzi passou por um enorme susto quando tentava viajar para o Rio de Janeiro, onde gravaria o "Domingão com Huck", da Globo. A apresentadora e atriz mostrou, nas redes sociais, os momentos de tensão que viveu em um avião, na última quinta-feira (15). Ela começou postando um vídeo dizendo que a aeronave teve de retornar à pista.>

"Gente, depois de um atraso de três horas, deu ruim no voo. Voltando ao hangar", contou, exibindo o momento em que o avião se movia pela pista do aeroporto. Em seguida, ela publicou outro vídeo com a reação de alguns passageiros diante da situação. Uma passageira, inclusive, aparece gritando, visivelmente inconformada. Ao mesmo tempo, o piloto tentava acalmar os passageiros.>

"Por gentileza, mantenha a calma. Nós vamos retornar. Quem quiser prosseguir no nosso voo, vai prosseguir, e quem quiser descer, vai descer. Neste momento tem que manter a calma. Estamos com procedimento aqui no aeroporto, bastante tenção e comunicação com as pessoas no solo", explicou o piloto.>

A atriz decidiu abandonar o voo, que continuou com apenas dez passageiros. Segundo Monica, o avião apresentou problemas técnicos. "Deu uma pane elétrica e, em parte, no sistema hidráulico. Tenho muita admiração por quem ficou lá. Mesmo quem ficou lá, o voo vai atrasar pelo menos uma hora. Agora é ver outra companhia".>

Depois de deixar a aeronave, Monica brincou com a situação. Ela falou sobre pedir um jatinho emprestado a Ivete Sangalo ou a Luciano Huck. "Será que vou conseguir chegar no Domingão com Huck, que seria algo muito legal? Tinha gente chorando. Lu [Luciano], não tem jeito: temos que colocar o jato pra jogo. Sem jatinho, realmente... O meu quebrou. Não sei se peço seu ou da Ivete, ou não teremos como chegar ao programa", brincou.>