Acordar sem disposição? Veja 3 mudanças simples para começar o dia melhor

Com pequenos ajustes na rotina, levantar pode ser mais fácil

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 07:05

Ajustes simples na rotina da manhã fazem diferença na disposição
Ajustes simples na rotina da manhã fazem diferença na disposição Crédito: Freepik

A maneira como iniciamos a manhã influencia diretamente nosso humor e energia. Acordar com tranquilidade é muito mais benéfico do que sair da cama no último minuto e precisar correr para cumprir os compromissos.

Algumas alterações simples nos hábitos diários já podem tornar o início do dia mais agradável. Veja práticas que ajudam a manter a disposição ao longo das horas seguintes.

Como melhorar qualidade do sono

A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock)

1- Estabeleça um padrão de sono

Levantar sentindo cansaço não deve ser encarado como algo normal. Definir horários fixos para dormir e acordar diariamente auxilia o corpo a manter o equilíbrio. O ideal é garantir entre sete e nove horas de sono por noite.

O descanso adequado é essencial para repor as energias. Estudos indicam que dormir menos de sete horas diárias pode reduzir o rendimento em tarefas simples do dia a dia.

2- Evite apertar o botão de soneca

Ceder à vontade de dormir “só mais cinco minutos” pode prejudicar o restante da manhã. Esses breves cochilos interrompem o ciclo do sono e contribuem para a sensação de fadiga e dificuldade de concentração.

Treinar o corpo para respeitar o horário de dormir e de acordar é fundamental. Repetir sonecas logo após o despertador tocar só desregula o organismo.

3- Aproveite a luz natural cedo

A iluminação do início da manhã é uma grande aliada. A exposição à luz solar logo ao acordar auxilia na regulação do relógio biológico, melhora o humor e pode até atuar como antidepressivo natural.

Permitir que a claridade entre no quarto facilita o despertar, e passar algum tempo ao ar livre durante o dia favorece um sono mais profundo e restaurador à noite.

Quando o cansaço não passa

O desgaste ocasional tende a melhorar após noites bem dormidas. Porém, se a falta de energia permanecer, é fundamental buscar orientação médica para investigar possíveis causas que estejam atrapalhando o descanso.

A apneia do sono, por exemplo, é uma condição em que a respiração se interrompe repetidas vezes à noite, provocando despertares frequentes e resultando em sonolência ao longo do dia.

Já a fadiga crônica pode ter origem em diferentes condições, como fibromialgia, esclerose múltipla, anemia, além de infecções e vírus. Diante da dúvida, o ideal é recorrer a um especialista.

