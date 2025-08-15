CASA E JARDIM

Misture casca de banana e borra de café: você não vai mais querer usar outro fertilizante

Transforme cascas de banana e borra de café em um poderoso adubo orgânico e veja suas plantas florescerem como nunca

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:00

Aprenda a fazer um super fertilizante caseiro, econômico e sustentável, que nutre suas plantas de forma natural com potássio, fósforo e nitrogênio Crédito: Imagem gerada por IA

Saiba como produzir um adubo líquido potente, utilizando cascas de banana e borra de café, ingredientes comuns na sua cozinha. Este fertilizante caseiro é uma alternativa orgânica e eficiente para nutrir suas plantas com os minerais essenciais.

Aproveitar resíduos alimentares para fertilizar o solo é um passo importante para a sustentabilidade. Esta prática não só reduz o lixo doméstico, mas também proporciona um tratamento de alta qualidade para o seu jardim, sem custos adicionais e de forma natural.

Sua horta ou vasos ganharão uma força extra com a dose certa de potássio, fósforo e nitrogênio. Prepare-se para testemunhar um desenvolvimento exuberante e um aumento na produção de flores e frutos, transformando sua jardinagem com sustentabilidade e beleza.

Preparação dos materiais

O processo inicia com a coleta de cinco cascas de banana. Você pode guardar numa sacolinha na geladeira, até alcançar a quantidade necessária. Pique-as em pedaços pequenos para facilitar a extração de nutrientes valiosos.

Junte as cascas picadas, borra de café — na borra de café já tem o nitrogênio — e um litro de água em uma panela. Esta combinação fornece o balanço perfeito de nutrientes para a saúde e vigor das plantas, impulsionando seu crescimento de forma orgânica.

O poder do cozimento

Coloque a panela no fogo e cozinhe a mistura por 15 minutos. Este período de fervura é vital para extrair todos os minerais das cascas e do café para a água. O resultado será um concentrado marrom escuro, potente e pronto para ser coado.

Após o cozimento, o volume reduzirá para 500 ml. Coe a solução para separar o líquido dos sólidos. O material coado pode ser descartado na composteira, valorizando ainda mais os resíduos orgânicos da sua casa e promovendo um ciclo sustentável.

Uso inteligente e eficaz

Para obter um litro de adubo líquido, adicione mais 500 ml de água à solução concentrada que você coou. Você tem que adicionar mais 500 ml para completar um litro, garantindo a proporção ideal para a aplicação segura nas suas plantas.