Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP

Prevenção é a chave para uma boca saudável e dentes fortes. | Saiba como a escovação e o fio dental mudam tudo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:00

Close-up, cropped snapshot of good looking woman at dentist office during teeth checkup. Dentist examining patient's teeth with mirror and explorer. Oral hygiene concept
Close-up, cropped snapshot of good looking woman at dentist office during teeth checkup. Dentist examining patient's teeth with mirror and explorer. Oral hygiene concept Crédito: FREEPIK

A periodontite é a principal causa da perda de dentes em adultos, impactando milhões globalmente, segundo a OMS. Este problema sério de saúde bucal surge principalmente pela falta de higiene e acúmulo de placa bacteriana nos dentes.

Manter uma boca saudável é mais do que estética; é uma questão de bem-estar geral. Negligenciar os cuidados básicos pode levar a condições como gengivite e periodontite, com consequências graves para sua saúde e seu sorriso.

O professor Giuseppe Romito, especialista em Periodontia da USP, enfatiza que a prevenção é o caminho mais eficaz. Compreender as fases dessas doenças é essencial para agir a tempo e evitar danos irreversíveis.

O perigo da placa bacteriana

O surgimento de doenças bucais está diretamente ligado à placa bacteriana, uma película pegajosa de bactérias e resíduos alimentares que se forma constantemente. Se a higiene não é correta, essa placa se acumula e provoca inflamação.

O equilíbrio normal da cavidade bucal é rompido por uma má higiene ou fatores sistêmicos, como diabetes. Essa desordem favorece o aparecimento dos problemas, evidenciando a importância de um cuidado constante e atento.

Higiene bucal completa: além da escova

Muitas pessoas pensam que apenas escovar os dentes é suficiente. Contudo, o professor Romito reforça: "Só escovar os dentes não é suficiente. O fio dental deve ser usado sempre... Ele é essencial para remover a placa que se acumula entre os dentes, onde a escova não alcança. A combinação dos dois métodos é indispensável para uma higiene completa".

Ainda mais, a formação de tártaro, que é a placa bacteriana endurecida, exige atenção profissional. "O tártaro não sai com escovação comum. Ele precisa ser removido por um cirurgião-dentista, durante a profilaxia profissional, que geralmente deve ser feita a cada seis meses", recomenda o especialista.

Gengivite e periodontite: as fases da doença

A gengivite é a inflamação inicial, reversível, que atinge apenas a gengiva. É caracterizada por inchaço e vermelhidão. Com boa higiene e cuidados profissionais, ela pode ser controlada facilmente, segundo o professor Romito.

Porém, se a gengivite avança, surge a periodontite, uma condição mais grave. Ela afeta os tecidos de suporte dos dentes, incluindo o osso alveolar, que pode ser perdido com o tempo, levando à mobilidade e à perda dentária.

Impactos na saúde geral e pesquisa

Uma periodontite não tratada pode trazer danos irreversíveis, como retração gengival. Além disso, ela afeta a qualidade de vida e pode ter impactos sistêmicos, associando-se a doenças cardiovasculares e diabetes descompensada.

"Perder dentes por conta de inflamações gengivais ainda é muito comum", diz Romito, destacando a negligência dos primeiros sinais. A prevenção e o acompanhamento odontológico regular são cruciais para evitar consequências graves e manter a saúde bucal.

