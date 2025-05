'ME MIMEI'

Após admitir que quer reatar com Belo, Gracyanne Barbosa faz a festa em sex shop: 'Vou ficar horas aqui'

Musa fitness não assume um novo relacionamento desde o fim do seu casamento com o cantor

Solteira desde o fim do relacionamento com o cantor Belo, Gracyanne Barbosa aproveitou após um dia cheio para ir para um sex shop em São Paulo. A musa fitness gravou um vídeo no local e contou que ia fazer a festa na loja, levando vários produtos para casa.>

A influenciadora de 41 anos não assume um novo romance desde o fim do casamento com Belo. Eles anunciaram o término em abril do ano passado, após 16 anos juntos. Nos últimos dias, no entanto, Gracyann confessou ao Portal LeoDias que gostaria de reatar com o cantor. O pagodeiro, porém, já engatou um novo namoro, com a empresária e influenciadora Rayane Figliuzzi.>