Tatá Werneck se pronuncia após Adriano Imperador virar as costas e abandonar gravação na Globo

Ex-craque da Seleção Brasileira iria participar do Lady Night, mas deixou o local antes da entrevista

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2025 às 08:55

Adriano Imperador e Tatá Werneck Crédito: Reprodução/Instagram

Tatá Werneck explicou o que levou Adriano Imperador a abandonar a gravação do programa Lady Night, da TV Globo, antes mesmo do início da entrevista. A atriz revelou que um problema técnico nos bastidores do programa teria sido o motivo da confusão envolvendo o ex-craque da Seleção Brasileira nos Estúdios da Globo, na última quinta-feira (15).>

"A gente teve um problema técnico e acabou demorando mais do que o esperado e ele tinha compromisso com os filhos. Mas assim ele foi um amor comigo. Me chamou pra jantar com a família dele", afirmou Tatá, em conversa com a coluna da jornalista Carla Bittencourt no Portal LeoDias.>

A apresentadora, de fato, aceitou o convite. Na mesma noite, ela apareceu em uma foto postada pelo próprio Adriano nas redes sociais, aparentemente em um restaurante. "Já entrou para a família", escreveu o ex-jogador. Tatá também publicou a imagem no Instagram. "Ganhei um amigo".>

Adriano Imperador e Tatá Werneck Crédito: Reprodução/Instagram

Na quinta-feira (15), a coluna de Carla Bittencourt afirmou que Didico parecia não estar sóbrio e demonstrou comportamento agressivo nos bastidores da gravação do Lady Night. "Ele chegou, ficou um tempo e desistiu. Parecia não estar 100%", contou uma pessoa presente. Outra testemunha descreveu o momento como uma "confusão generalizada": "Ele destratou todo mundo e foi super grosseiro".>

O Imperador, porém, pareceu ironizar os comentários. Na mesma noite, ele publicou uma foto nos Stories do Instagram em que aparece ao lado dos filhos. "Segundona, Leo Dias, eu tô doidão kkkkkk", escreveu, incluindo o horário: 20h06. Pouco depois, às 22h02, veio a foto com Tatá, no mesmo local.>