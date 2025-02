MINI IMPERADOR

Seguindo os passos do pai, Filho de Adriano Imperador assina contrato com clube europeu

Adrianinho foi anunciado pelo Acadêmica de Coimbra

Filho do ex-jogador Adriano Imperador, o também atacante Adriano Carvalho Ribeiro foi contratado pelo Acadêmica de Coimbra, clube da terceira divisão de Portugal. Aos 18 anos, o jogador deixa o Serrano, de Petrópolis.>

Assim como o pai, Adrianinho - como é conhecido - teve passagens pelas categorias de formação de Boavista e Grêmio antes de ser contratado pelo Serrano. No Acadêmica de Coimbra, vai atuar na equipe sub-19. atua como centroavante e chama a atenção devido ao seu porte físico.>

Nas redes sociais, o time de Petrópolis anunciou a saída do jogador e desejou boa sorte na nova fase da carreira. Assim como Adrianinho, que agradeceu ao time pelo tempo que atuou. Ele chegou em 2022 nas categorias de base. >

"Hoje nosso leão Adrianinho se despede do Serrano. Alçando voos em novos continentes, fechamos um contrato com o time Académica de Coimbra, de Portugal. Desejamos muito sucesso nessa nova trajetória e que você não se esqueça do clube mais querido da cidade", escreveu o clube.>