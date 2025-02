LEÃO SE MANIFESTA

Patrocinador do Vitória é novamente preso em operação contra lavagem de dinheiro para o PCC

O Leão reiterou que não compactua com os atos ilícitos e tomará medidas em relação ao patrocínio

Em nota, o Vitória informou que os contratos com a empresa possuem cláusulas que incluem responsabilidades por atividades ilegais e práticas de corrupção. O clube também reiterou que não compactua com os atos ilícitos e tomará medidas em relação ao patrocínio. O patrocinador foi apresentado pelo presidente do clube, Fábio Mota, em janeiro de 2024 . Na época, o clube não divulgou os valores do negócio. >

"O Vitória assim atua nas suas relações jurídicas, porque não compactua, e jamais compactuará, com a prática de qualquer ato que margeie a ilicitude. Por tais razões, diante do aspecto público dos fatos noticiados, e neste específico momento, é que a questão fora submetida a imediata apreciação do Departamento Jurídico do Vitória, para, juntamente com o Conselho Gestor, adotar as providências cabíveis para a proteção dos direitos e interesses do Vitória", diz o comunicado.>