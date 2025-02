CRIMINALIDADE

'Novo patamar': PCC tem seus próprios bancos e opera no mercado financeiro formal

Operação policial mira duas fintechs suspeitas de atuar como facilitadoras da lavagem de dinheiro da facção



Carol Neves

Estadão

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 14:18

PCC Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, que há 20 anos investiga o Primeiro Comando da Capital (PCC), alertou que a facção criminosa elevou seu patamar de lavagem de dinheiro, utilizando métodos cada vez mais sofisticados. Durante coletiva à imprensa, ele destacou que o grupo, que antes enterrava dinheiro em casas-cofre e depois recorria a doleiros, agora opera no mercado financeiro formal, criando suas próprias instituições. "Melhor do que você ter laranjas para lavar dinheiro ou montar uma empresa de fachada, é você ter o seu próprio banco. Infelizmente, é isso que a gente está assistindo. O crime organizado já montando as suas próprias instituições, de acordo com as regras do jogo", afirmou Gakiya. >

A Operação Hydra, deflagrada nesta terça-feira, 25, em parceria com a Polícia Federal, mira duas fintechs suspeitas de atuar como facilitadoras da lavagem de dinheiro do PCC. As empresas investigadas são a 2Go Instituição de Pagamento LTDA e a Invbank Solução de Pagamentos. Segundo o Ministério Público, elas direcionavam depósitos para contas de "laranjas" controladas pelas próprias empresas, transferindo recursos para a compra de imóveis, bens ou contas no exterior, dificultando a fiscalização por órgãos como o Banco Central e a Receita Federal.>

Gakiya ressaltou que a desburocratização do setor financeiro, especialmente com o crescimento das fintechs, criou brechas que facilitam a lavagem de capitais. Ele explicou que algumas dessas empresas operam como bancos, oferecendo empréstimos, cartões de crédito e fundos de aplicação, o que permite a pulverização de recursos ilícitos. "Há, de fato, uma brecha, de que há um caminho que possa ser explorado, infelizmente, como facilitador para que o crime organizado utilize essas fintechs para lavar dinheiro", disse.>

A Operação Hydra é a segunda iniciativa do tipo contra o PCC. Em agosto do ano passado, a Operação Concierge investigou bancos digitais usados pela facção. Agora, as autoridades identificaram uma rede de "laranjas" e operadores ligados às fintechs, incluindo um pedreiro, um beneficiário do auxílio emergencial da pandemia e réus por crimes como roubo, lavagem de dinheiro e tráfico.>