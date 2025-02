FOI NO SUFOCO

Vitória sofre diante do Maranhão, mas se classifica com mais um gol de Baralhas

Gabriel Baralhas fez o gol da classificação do Leão para a segunda fase; adversário será o Náutico

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 21:00

Gabriel Baralhas fez o gol da classificação do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Líder em todas as competições disputadas nesse início de temporada, o Vitória estreou na Copa do Brasil vencendo mais um jogo e chegando à 19º partida de invencibilidade. A marca ganhou mais um número na noite desta terça-feira (25), já que Gabriel Baralhas balançou as redes para o Leão superar o Maranhão dentro do estádio Castelão, em São Luís. Com o resultado, o Leão avança para a segunda fase da competição, onde terá o Náutico pela frente. >

O técnico Thiago Carpini manteve a equipe que considerava como titular, com Lucas Arcanjo no comando do gol e um quarteto defensivo liderado pelo zagueiro Neris. Com a presença de remanescentes da campanha da Série A, como Willian Oliveira e Matheuzinho no meio, além de Janderson e Gustavo Mosquito no ataque, o Leão sofreu durante a partida e só foi definir o jogo nos minutos finais.>

Em ritmo de Carnaval, o clube rubro-negro volta a campo já neste sábado (1º), quando volta a enfrentar o Atlético de Alagoinhas no estádio Antônio Carneiro. Desta vez, o confronto será válido pela partida de ida das semifinais do Campeonato Baiano. A bola rola às 18h30.>

O JOGO>

Os primeiros minutos do confronto foram de adaptação da equipe comandada por Thiago Carpini ao gramado e à estratégia montada por seu comandante para enfrentar o rival maranhense. Com a bola, o Vitória se portou em um 3-2-5, com possibilidade de Matheuzinho abaixar para a segunda linha.>

O problema, no entanto, foi a falta de circulação de bola. A marcação do Maranhão encaixou no meio do Leão e impediu a construção de jogadas por lá. A solução foi forçar o jogo pelas laterais, onde faltou organização da equipe para realizar triangulações. Essa dificuldade do clube visitante em construir jogadas gerou uma troca de passes exagerada entre os zagueiros, o que colocou a posse de bola da equipe nas alturas.>

Apesar desse domínio no quesito posse, o ataque do Leão foi ineficiente durante a primeira etapa. Os pontas da equipe pouco tiveram chances de tentar desequilibrar e o centroavante não teve sucesso em sustentar a bola no campo adversário. Restou ao time de Carpini explorar as bolas paradas para levar perigo ao gol defendido por Jean. Foi assim que Jamerson cobrou falta nos minutos finais e carimbou o travessão. >

A volta do intervalo contou com a entrada de Edu no lugar do amarelado Neris. Apesar do Leão ter saído dos vestiários com uma mudança de comportamento, o Bode Gregório continuou bem no confronto e passou a oferecer mais perigo aos baianos. Logo no início do segundo tempo, Janderson desperdiçou duas chances claras criadas por Matheuzinho.>

O tempo foi chegando ao fim e os nervos dos rubro-negros estavam à flor da pele com o nervosismo de uma possível disputa de pênaltis. Em um jogo truncado pelo bom sistema defensivo dos donos da casa, a solução foi apelar para a jogada individual. Na faixa dos 35 minutos, Wellington Rato cruzou e a bola passou por todo mundo. Janderson acreditou e foi buscar na linha de fundo. O camisa 39 deixou dois marcadores na saudade e tocou para Gabriel Baralhas finalizar da entrada da área e balançar as redes no Castelão.>

Após sofrer o gol, o Maranhão se lançou ao ataque para tentar buscar o empate. O rubro-negro recuou e teve chances de aproveitar aproveitar contra-ataques, mas a noite dos homens de frente do Vitória não estava inspirada. Sem conseguir ampliar o marcador e, muito menos, dar brechas para os maranhenses chegarem ao empate, o apito final veio e a classificação à segunda fase virou uma realidade após uma partida difícil.>

FICHA TÉCNICA

Maranhão 0 x 1 Vitória - Copa do Brasil (Primeira fase)>

Maranhão: Jean; Franklin (Igor Nunes), Júlio, Arlan (Edson) e André Radija; Bedeu (Rodrigo Correia), Dudu (Jorge Rocha) e Vagalume; Capote, Clessione e Mikeias (Ryan). Técnico: Flávio Araújo.>

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris (Edu), Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho (Bruno Xavier); Gustavo Mosquito (Wellington Rato), Lucas Braga (Carlos Eduardo) e Janderson (Carlinhos). Técnico: Thiago Carpini.>

Local: Castelão, em São Luís;>

Gol: Gabriel Baralhas, aos 35 minutos do segundo tempo;>

Cartão amarelo: Dudu, Júlio, Bedeu, Arlan, Jorge Rocha (Maranhão), Neris, Wellington Rato (Vitória);>