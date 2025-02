PREMIAÇÃO

Saiba quanto o Vitória pode ganhar caso avance de fase na Copa do Brasil

Rubro-negro estreia na competição nacional nesta terça-feira (25), a partir das 19h, diante do Maranhão

O Vitória vai encarar mais um desafio, desta vez pela Copa do Brasil. Nesta terça-feira (25), o Leão encara o Maranhão, no estádio Castelão, de São Luís, pela estreia do Rubro-negro na competição nacional. Caso avance para a próxima fase, o Rubro-negro vai encarar o Náutico pela frente e desembolsará R$ 1.874.250,00. >