'Demolidor de Cartazes': saiba quem é o Maranhão, adversário do Vitória na Copa do Brasil

Confronto contra os maranhenses ocorre nesta terça-feira (25), a partir das 19h

O Vitória encara o seu primeiro adversário na Copa do Brasil 2025 nesta terça-feira (25), a partir das 19h, no estádio Castelão de São Luís. Em jogo único, válido pela primeira fase, o Leão viaja para enfrentar o Maranhão, clube que vai disputar a competição nacional pela décima vez.>

Bode Gregório, Esquadrão Quadricolor, Macão e Demolidor de Cartazes são alguns dos apelidos dados ao Maranhão. O último se refere ao histórico do clube em derrotar famosas equipes. A melhor campanha na Copa do Brasil ocorreu na edição de 2000, quando o clube chegou a terceira fase após eliminar Paysandu e Fortaleza, mas terminou eliminado pelo Fluminense.>

Atualmente, o Maranhão está na terceira posição do campeonato estadual com dez pontos, dentro da zona de classificação, e almeja o 16º título. O Bode é o terceiro maior campeão do estado. A última vez que o clube se sagrou campeão do estadual foi em 2023.>

Em 2025, o quadricolor está classificado para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar da participação na quarta divisão nacional, o Maranhão já esteves presente na elite do futebol brasileiro, mas não vive a realidade da Série A desde 1980, quando terminou na 44ª e última colocação ao ser eliminado ainda na primeira fase. >

Pela Copa do Nordeste do ano passado, o Bode Gregório esteve no mesmo grupo do Vitória e terminou com campanha idêntica à do Leão, vencendo quatro jogos, empatando dois e perdendo outras duas partidas em oito jogos. Ambos foram eliminados ainda na primeira fase da competição.>