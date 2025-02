CAMPEONATO BAIANO

Veja os melhores momentos de Vitória 1x0 Atlético de Alagoinhas

Leão venceu o Carcará no estádio Carneirão, em Alagoinhas

O Vitória continua invicto na temporada. Neste sábado (22), o Leão venceu o Atlético de Alagoinhas por 1x0, no estádio Carneirão, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. O gol foi marcado por Val Soares, ainda no primeiro tempo. >