É O LÍDER!

Vitória derrota o Atlético de Alagoinhas e confirma a liderança no Baianão

Val Soares anotou o gol rubro-negro no Carneirão; Carcará será o adversário na semi

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 20:33

Val Soares comemora gol do Vitória sobre o Atlético de Alagoinhas Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A liderança do Campeonato Baiano é vermelha e preta. O Vitória derrotou o Atlético de Alagoinhas por 1x0, na noite deste sábado (22), pela última rodada do estadual, e avançou para as semifinais na primeira colocação. Val Soares marcou o único gol da partida, disputada no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Com o topo da tabela, o Leão conquistou a vantagem de decidir a próxima fase no Barradão.>

Coincidentemente, o Carcará será o adversário do rubro-negro nas semis. A equipe de Alagoinhas encerrou a etapa de grupos na 4ª colocação, com 13 pontos. Já o time do técnico Thiago Carpini finalizou com 21, na liderança isolada e com a melhor campanha da fase de classificação. A vitória, aliás, aumentou a invencibilidade vermelha e preta: agora, são 18 duelos sem perder do Leão. >

O rubro-negro troca a chave e passa a focar na Copa do Brasil. O time irá enfrentar o Maranhão na próxima terça-feira (25), às 19h, no estádio Castelão, em São Luís. A partida é válida pela primeira fase do mata-mata nacional.>

O jogo>

Como esperado, o técnico Thiago Carpini não repetiu a escalação com três zagueiros que iniciou contra o Fortaleza, preferindo a formação com quatro defensores. A principal novidade, porém, ficou no banco: recuperado de cirurgia no joelho, Camutanga voltou a ser relacionado após 41 jogos ausente.>

Mesmo jogando fora de casa, o Vitória buscou o domínio no começo da partida, controlando as principais ações e organizando bem as jogadas. Ainda antes dos 5 minutos, já tinha criado chances com Zé Marcos - mas a bola subiu demais - e com Carlinhos, em um chute que foi para fora, mas com perigo. O Atlético chegou a tentar dar o troco, com Kauã, mas era o Leão que abriria o placar. >

Aos 8 minutos, Wellington Rato ficou com a bola dentro da área, dominou e só ajeitou para Val Soares chegar batendo e mandar uma bomba direto para o fundo do gol: 1x0.>

A vantagem no placar não mudou a postura do rubro-negro, que seguia com o comando do jogo. Já o Atlético tinha dificuldades de quebrar as linhas de marcação do Vitória e, até a primeira metade da etapa, pouco ameaçava. O primeiro susto real veio apenas aos 24 minutos, quando Felipe Cardoso cobrou falta na área, Lucas Arcanjo passou batido na bola e Matheus cabeceou, sem ângulo, para fora.>

A partir daí, o Carcará foi crescendo aos poucos. Primeiro com a série de bolas paradas dadas pelo visitante, que rodeavam a área rubro-negra. Uma delas veio aos 33 minutos, com Esquerdinha, mas o jogador pegou muito embaixo da bola e mandou por cima do gol de Lucas Arcanjo. O anfitrião tomou gosto pela coisa, ganhando mais coragem para arriscar. Coube a Lucas Arcanjo salvar o Vitória do empate em duas situações importantes. >

A principal delas veio aos 39, quando Lucas Lucena cruzou na área, Michael cabeceou e o goleiro fez uma defesa linda para impedir o empate. Arcanjo voltou a trabalhar nos acréscimos, aos 47, depois que Kauã ganhou de Zé Marcos, entrou na área e chutou.>

Após levar pressão no fim do primeiro tempo, o Vitória retornou do intervalo com duas mudanças: saíram Wellington Rato e Val Soares para as entradas de Pablo e Carlos Eduardo. O camisa 96 teve chance de fazer o 2x0 aos 9 minutos, quando ficou com a bola e tentou a finalização de meia bicicleta, mas acabou atingindo o jogador do Atlético de Alagoinhas. Aos 12, foi a vez de Bruno Xavier arriscar de fora da área, para fora.>

O panorama da etapa era de um jogo morno, de poucas emoções. As duas equipes encontravam dificuldades em criar boas chances. Carpini voltou a mexer e tirou Bruno Xavier e Ryller, substituídos por Osvaldo e Dionísio, respectivamente. Mas quem assustou foi o Atlético - e duas vezes com Kauã. Aos 24, Esquerdinha recebeu e deu ótimo passe para o atacante chutar de primeira, dentro da área. A bola foi para a rede, só que do lado de fora. Aos 36, ele exigiu mais uma defesa de Lucas Arcanjo no duelo, ao completar de cabeça em levantamento na área.>

FICHA TÉCNICA>

Vitória x Atlético de Alagoinhas - 9ª rodada do Campeonato Baiano

>

Atlético de Alagoinhas: Giovani, Jefferson, Matheus, Lucas e Anderson; Menezes (Papaterra), Lucas (Leílson) e Esquerdinha; Kauã, Michael (Fábio Santos) e Felipe Cardoso. Técnico: Agnaldo Liz.>

Vitória: Lucas Arcanjo, Claudinho, Edu, Zé Marcos e Hugo; Ricardo Ryller (Dionísio), Ronald e Val Soares (Carlos Eduardo); Wellington Rato (Pablo), Bruno Xavier (Osvaldo) e Carlinhos (Emerson). Técnico: Thiago Carpini.>

Local: estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas>

Gols: Val Soares, aos 8 minutos do primeiro tempo;>

Cartão amarelo: Lucas Sales, Esquerdinha e Jefferson, do Atlético de Alagoinhas; Zé Marcos, Bruno Xavier, Val Soares, Carlinhos e Carlos Eduardo do Vitória; >