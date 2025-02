CAMPEONATO BAIANO

Jacuipense vence o Jequié e termina em segundo; Porto vai à Série D

Veja a classificação final do Campeonato Baiano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 21:09

Jacuipense comemora triunfo sobre o Jequié e vice-liderança do Baiano Crédito: Reprodução

O Jacuipense fez bonito na primeira fase do Campeonato Baiano. O Leão do Sisal venceu o Jequié, por 2x1, no estádio Waldomiro Borges, e garantiu a segunda colocação geral. Com isso, o time grená enfrentará o Bahia, 3º colocado, na semifinal. >

O primeiro jogo será na Fonte Nova, enquanto o duelo de volta terá mando de campo do Jacuipense. O Jacupa vem mandando os seus jogos no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. A Federação Bahiana ainda divulgará as datas e horários das partidas. >

Outro que fez bonito foi o Porto. Estreante na elite do Baianão, a equipe bateu o Barcelona, por 2x1, no estádio Agnaldo Brito, e terminou na 5ª posição, com 11 pontos. A boa campanha rendeu ao clube uma vaga inédita na Série D do Brasileirão de 2026. >

O único jogo que não foi realizado neste sábado foi o confronto entre Jacobina e Colo-Colo. Rebaixados à Série B do estadual, as equipes pediram o cancelamento do jogo, alegando o alto custo da realização da partida, e foram atendidos pela Federação Bahiana. >

Confira a tabela final do Campeonato Baiano>