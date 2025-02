BAIANÃO

Veja os confrontos da semifinal do Campeonato Baiano

Duelos do mata-mata foram decididos após a última rodada do estadual

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 20:41

Bahia e Vitória conheceram os adversários na busca por um lugar na final do Baiano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A primeira fase do Campeonato Baiano chegou ao fim e os confrontos do mata-mata estão definidos. Neste sábado, o Vitória venceu o Atlético de Alagoinhas, por 1x0, no Carneirão, e garantiu o primeiro lugar. >

O Leão terminou com 21 pontos e enfrentará o próprio Atlético na semifinal. O Carcará ficou em 4º, com 13 pontos. O primeiro duelo será em Alagoinhas. A volta acontecerá no Barradão. >

A outra semifinal será entre Bahia e Jacuipense. O Esquadrão bateu a Juazeirense por 2x0, na Fonte Nova, mas ficou em 3º, com 18 pontos, já que o Leão do Sisal venceu o Jequié, fora de casa, por 2x1, e ficou com 19, na vice-liderança. >

Como o Jacuipense tem a vantagem de decidir em casa, o primeiro jogo será na Fonte Nova. A volta deve ocorrer no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. >

VEJA AS SEMIFINAIS DO BAIANÃO >

Vitória x Atlético de Alagoinhas

Jacuipense x Bahia

>