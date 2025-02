TRICOLORES

Filhos de Rezende e Everaldo assistem jogo do Bahia no meio torcida; veja

Crianças estiveram na Fonte Nova no duelo do Esquadrão contra a Juazeirense

Apesar de ter sido vendido ao Fluminense, o atacante Everaldo ainda mantém raízes na Bahia e no Bahia. Neste sábado (22), os filhos do jogador acompanharam a partida do tricolor contra a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, no meio da torcida, na Fonte Nova. >