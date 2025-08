LEÃO MOTIVADO

Vitória recebe Palmeiras no Barradão com objetivo de se distanciar do Z-4

Confronto contra os paulistas ocorre neste domingo (3), a partir das 19h30

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 05:30

Romarinho pode fazer sua primeira partida pelo Vitória contra o Palmeiras Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Antes, o Vitória atravessava um momento de crise na temporada, mas a chegada do técnico Fábio Carille sinaliza uma tentativa de realinhamento. A sequência de oito jogos sem vencer foi quebrada, e o Leão agora está há quatro partidas sem derrota. No entanto, para finalmente carimbar o selo de “chave virada”, os rubro-negros recebem o Palmeiras neste domingo (3), com o objetivo de voltar a ganhar no Barradão. O confronto, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 19h30. >

O confronto marca equipes que vivem lutas diferentes na primeira divisão. Enquanto o Vitória inicia a rodada na 15ª colocação, separado da zona de rebaixamento por apenas dois pontos, o Palmeiras está na 3ª posição, com 32 pontos. Uma vitória colocaria ambos os clubes em uma situação mais confortável em suas respectivas missões: afastar-se da degola ou se aproximar da liderança.>

Com a primeira semana cheia desde que chegou ao Leão, o técnico Fábio Carille teve tempo para definir o time titular e o esquema que melhor aproveite as características dos jogadores. Apesar de o torcedor perceber que o desenho com quatro defensores, três meias e três atacantes foi utilizado, o novo comandante não descarta a possibilidade de atuar com três zagueiros, o que abriria espaço para Romarinho e Matheuzinho jogarem juntos.>

Falando no camisa 30, a presença do meia-atacante é ainda incerta para o confronto diante do alviverde paulista. Vetado para o jogo contra o Mirassol, Matheuzinho ficou no departamento médico durante a semana. Por outro lado, o treinador rubro-negro pode contar com o retorno de Erick, além da possibilidade de estrear os novos reforços, como Aitor Cantalapiedra, Rúben Ismael e Romarinho.>

O espanhol, inclusive, reconheceu que não está completamente apto para começar como titular neste final de semana. No entanto, o atacante está aberto à possibilidade de somar minutos em campo. “Treinei em um ritmo muito alto nas últimas duas semanas. Acho que posso jogar alguns minutos e ajudar o time na reta final do jogo. O Brasil tem um campeonato muito competitivo, cada jogo é desafiador”, afirmou.>

Considerando o retrospecto entre os dois clubes, o Leão está em desvantagem. Foram disputados 45 jogos entre Palmeiras e Vitória em todas as competições, com nove vitórias para os baianos, 26 para os paulistas e 10 empates. Jogando em casa, o time de Canabrava também tem números desfavoráveis: venceu apenas sete de 23 confrontos, além de cinco empates e 11 derrotas.>