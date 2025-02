DESPEDIDA

Vendido ao Fluminense, Everaldo fala sobre saída do Bahia: ‘Decisão mais difícil’

Jogador deixou o tricolor após ter marcado 34 gols em 124 jogos

“Me despedir do Bahia, da Bahêa, foi uma das decisões mais difíceis da minha carreira. A terra "De Todos os Santos, encantos e Axé", da "Torcida que ganha jogo", não roubou apenas meu coração. Conquistou a minha família também. Meus filhos e esposa foram amados, abraçados e jamais esquecerão tudo isso que vivemos aqui. Desde o primeiro dia que pisei aqui, e coloquei a camisa 9, eu entendi o que significava honrar o manto do Esporte Clube Bahia, o maior do Nordeste. Foi especial! Inesquecível. Vou para um novo desafio, com o coração carregado de saudade e gratidão, mas ciente que honrei essa camisa. Deixo um agradecimento especial a todos com quem trabalhei no clube, amigos que fiz dentro e fora do futebol. Obrigado por tudo Bahêa!!", disse Everaldo.>