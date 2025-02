MAIS UMA OPÇÃO

Às vésperas do Carnaval, Bahia lança nova camisa em homenagem aos 40 anos do Axé

Cantores Ricardo Chaves e Tuca Fernandes participam de ação do tricolor

No ano em que o Axé completa 40 anos, o Bahia lançou novos uniformes em homenagem ao ritmo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20). >

As novas camisas trazem estampas com elementos ligados ao Axé. Torcedores declarados do Esquadrão, os cantores Ricardo Chaves e Tuco Fernandes participam da campanha. >