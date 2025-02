BRIGA BOA

Willian José quebra jejum de 35 anos do Bahia e acirra disputa pelo posto de goleador: 'Momento especial'

Centroavante saiu do banco de reservas e marcou o gol que garantiu o empate com o The Strongest pela Libertadores

Gabriel Rodrigues

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 10:55

Willian José celebra gol do empate do Bahia contra o The Strongest Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O posto de goleador do Bahia ganhou um novo concorrente. Depois de Lucho Rodríguez iniciar o ano com a pontaria afiada, Willian José vem mostrando que vai brigar forte por uma vaga na equipe titular. Na estreia do tricolor na Libertadores, o centroavante saiu do banco de reservas e marcou o gol que garantiu o empate contra o The Strongest, em La Paz. >

Diante do The Strongest, Willian José chegou ao terceiro gol em quatro jogos pelo Esquadrão. O atacante, inclusive, ganhou elogios de Rogério Ceni após a partida no estádio Hernando Siles. >

“Willian melhorou muito do que ele era no São Paulo em 2012. Tecnicamente ele evoluiu demais, eu não imaginava isso. Agora temos que melhorar a condição física dele. Ele estava com uma dor na perna, fizemos um esforço para manter ele no banco. Ele é um jogador diferenciado, sabe tocar bem na bola. Temos que fazer ele evoluir na parte física para ajudar mais a gente”, disse o treinador.>

Na zona mista do Hernando Siles, Willian José comemora a boa fase. Aos 33 anos, ele reconhece que ter migrado para a Europa cedo ajudou na evolução da sua carreira. Ele conta ainda que estava se sentido infeliz na Rússia, mas reencontrou a felicidade no Bahia. >

“Eu sempre falei que a minha ida para a Europa mudou completamente. Quando eu comecei no São Paulo era muito jovem, tinha 20 anos, e não tinha a dimensão direito do que era jogar no São Paulo. Para mim era uma aventura. Graças a Deus pude ir para a Europa, aprendi bastante, fiz história também. Eu sempre falo com a minha esposa o quanto estou feliz no Bahia. Eu não estava feliz na Rússia, a minha família não estava feliz, e eu precisava desse carinho do Brasil, do nordestino. Temos muitos jogos ainda, o jogo de volta para brigar até o fim pela classificação”, explicou o atacante.>

HISTÓRICO >

Além da boa fase, Willian José entrou para a história do Bahia. O gol sobre o The Strongest quebrou um jejum de 35 anos do tricolor na Copa Libertadores. O último a balançar as redes havia sido o centroavante Charles Fabian, na vitória por 2x1 sobre o Universitario, do Peru, nas quartas de final de 1989. >

“Momento muito especial para mim. Na minha volta ao Brasil eu almejava momentos como esse, jogar Libertadores pelo Bahia, fazer história pelo Bahia, e graças a Deus estou conseguindo. Espero seguir trajetória aqui no Bahia, fazendo gols, ajudando o clube. Vai ser bom, tanto para mim como para a torcida. O grupo está unido no mesmo objetivo”, pontuou Willian.>

Apesar do feito, ele reconheceu que jogar na altitude de La Paz, que está a aproximadamente 3,6 mil metros acima do nível do mar, foi um desafio para o Bahia. O atacante projeta agora conquistar a classificação no jogo da volta, nesta terça-feira (25), na Fonte Nova. >