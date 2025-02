DURANTE JOGO

Homem invade campo e dá 'voadora' em criança de 10 anos; vídeo

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da agressão

Um homem de 42 anos invadiu um campo de futebol durante um jogo e deu uma 'voadora' em um menino de 10 anos. Imagens de uma câmera de monitoramento registraram a agressão. No vídeo, o homem corre em direção à criança e a atinge com um chute. Ele segue aparentemente enfurecido e tenta acertar o menino novamente, mas é impedido por outros adultos.>